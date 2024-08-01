Muğla'nın popüler turizm merkezleri Bodrum ve Marmaris'te esnaf, sosyal medyada yayılan fiyatlarla ilgili yanlış algının turizm sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Marmaris esnafından açıklama

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, sosyal medyada yapılan abartılı fiyat paylaşımlarının, hem yerli hem de yabancı turistleri etkilediğini ifade etti. Ayyıldız, "Fiyatlar üzerinden yapılan yanlış algılar, turistlerin alışveriş yapmasını engelliyor. Marmaris'te yemek fiyatları 90 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkabilir, ancak bu durum bazı sosyal medya paylaşımlarında abartıldığı gibi değil." dedi.

Ayyıldız, Marmaris'teki yerli turist sayısının geçen yıla göre yüzde 10, yabancı turist sayısının ise yüzde 15 oranında arttığını belirtti. Ayrıca, Marmaris'te her keseye uygun tatil paketleri bulunduğunu vurguladı.

Bodrum esnafı durumdan rahatsız

Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan Zümrüt Saygı, ilçede fiyatlarla ilgili çıkan spekülatif haberlerin sadece belirli lüks mekanlar için geçerli olduğunu söyledi. Saygı, "Bodrum'da bazı yerlerde yüksek fiyatlar olabilir, ancak bu, tüm Bodrum için geçerli değil. Bizim restoranımızda burgerler 295 liradan başlıyor, et ürünleri ise 450-500 lira arasında. Piyasa koşullarına göre fiyatlarımız uygun" ifadelerini kullandı.

Bodrum ve Marmaris arasındaki farklılık

Marmaris Kapalı Çarşı'da 40 yıldır kuyumculuk yapan Kenan Sağ, Bodrum üzerinden yapılan pahalılık algısının Marmaris'i olumsuz etkilediğini belirtti. Sağ, Marmaris'teki fiyatların sezon başında neyse, sezon sonuna kadar aynı seviyede kaldığını ifade etti.

Çarşıda 35 yıldır butik işleten Türkan Tülü de Marmaris’in Bodrum kadar pahalı olmadığını savundu. Ayrıca, ayakkabıcılık yapan Yasin Koyunbakar ve döner ustası Mithat Karaatar da benzer şekilde Marmaris'teki fiyatların sosyal medyada iddia edildiği gibi yüksek olmadığını belirtti.