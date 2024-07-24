Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yalıkavak Mahallesi'nde yapımı süren Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nda saha ziyaretinde bulundu. Başkan Mandalinci, projenin detaylarını yerinde gözlemleyerek çalışmalardaki ilerlemeyi değerlendirdi.

Proje 2025'te tamamlanacak

Başkan Mandalinci, projenin 2025 Nisan ayında hizmete açılması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Yalıkavak’a modern bir pazar yeri kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Mandalinci, "Yalıkavaklılara ve pazarcı esnafımıza hızlı bir şekilde Yalıkavak Pazar Yeri'ni yetiştireceğiz," dedi.

Yalıkavak’ın modernleşmesine katkı

Projenin tamamlanmasıyla birlikte balıkçıların tek bir noktada toplanacağını ve bölgedeki otopark sorunlarının çözüme kavuşturulacağını vurgulayan Başkan Mandalinci, temel çalışmaların ağustos ayı sonunda, genel çalışmaların ise 2025 Nisan ayında tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

100 araç kapasiteli otopark

Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı, pazar alanı, otopark ve sosyal etkinlik ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı. Proje, bodrum kat ve zemin kattan oluşuyor. Bodrum kat; otopark, teknik hacim, depo ve su sarnıcı fonksiyonlarını içeriyor. Çatı suyunu toplayacak sarnıç, yaklaşık 250 metreküp kapasiteli olacak ve bodrum katın brüt inşaat alanı 5 bin metrekareyi bulacak. Otoparkın kapasitesi ise yaklaşık 100 araç olarak planlandı.

Zemin katta 280 metrekare alana sahip bir hizmet yapısı bulunacak. Toplam inşaat alanı ise 10 bin metrekareyi bulacak. Proje tamamlandığında, bölgenin modernleşmesi ve sosyal etkinliklerin artması bekleniyor.