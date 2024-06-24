Özellikle bayram tatili sırasında iç pazardaki hareketlilik dikkat çekerken, tatilin ardından sahiller yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram tatilinde otellerde yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranı sağlandı.

Bodrum Otelciler Derneği'nden açıklamalar

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, mayıs sonu itibarıyla Bodrum-Milas Havalimanı’na inen yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirtti. 2023'te 127 bin 273 olan bu sayı, 2024'te 143 bin 717’ye yükseldi. Deniz yoluyla Bodrum’a gelen yolcu sayısı da 65 bin 175'ten 75 bin 250'ye çıktı.

Bayram tatili verileri

Araç Girişi : 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Bodrum’a 250 binin üzerinde araç girişi oldu.

: 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Bodrum’a 250 binin üzerinde araç girişi oldu. Nüfus Artışı : Bayram boyunca Bodrum’un nüfusu 1 milyonu aştı.

: Bayram boyunca Bodrum’un nüfusu 1 milyonu aştı. Otel Doluluk Oranları : Bayram süresince otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı.

: Bayram süresince otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Hava ve Deniz Sıcaklığı: Hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece civarındaydı.

Yabancı turist hedefleri

Alişir Şahin, yabancı turist sayısında da artış gözlendiğini belirterek, bu yıl 1 milyon yabancı turiste ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mayıs sonu itibarıyla yurt dışından gelen turistlerde İngiltere, Polonya ve Almanya’dan gelen turist sayılarında önemli artışlar yaşandı. İngiltere'den gelen turist sayısı yüzde 19, Polonya'dan yüzde 49 ve Almanya'dan yüzde 48 arttı. Genel olarak yabancı turist sayısında geçen yıla göre yüzde 13 artış kaydedildi.

Gelecek beklentileri ve turizm dengesi

Şahin, turizmin hassas bir denge üzerine kurulu olduğunu ve olumsuz bir durum olmadıkça hedeflere ulaşılacağını ifade etti. Bodrum’a deniz yoluyla gelen turist sayısında da artış olduğunu belirtti. Gelen turistlerin Bodrum'un kültürel zenginliklerini gezerek esnafa da katkı sağladığını vurguladı.