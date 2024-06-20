Rodos Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 287 metrelik "Celebrity İnfinity", Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Akşam Nafplion Limanı'na hareket edecek gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 2306 yolcu ve 922 personel bulunuyor.

Bahamalar bayraklı 105 metrelik "Sea Dream 1" de Kuşadası Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çevirdi. Akşam Santorini Limanı'na devam edecek gemide de ağırlıklı olarak ABD'li 106 yolcu ve 94 personelin bulunduğu belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.