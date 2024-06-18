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"Emerald Azzurra", gece saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.

Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından tarihi yerleri ve çarşıyı gezip alışveriş yaptı.

Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 110 metre uzunluğundaki "Emerald Azzurra" gemisinde de çoğu ABD'li 94 yolcu ile 76 personel bulunuyor

Rodos Limanı'ndan gelen 238 metre uzunluğundaki "Crystal Symphony" gemisinde çoğu ABD'li 445 yolcu ile 492 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar bayraklı "Crystal Symphony" ve "Emerald Azzurra" gemileriyle 539 yolcu ziyaret etti.

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