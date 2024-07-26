Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 3 bin 53 yolcu geldi.

Malta bayraklı 265 metrelik "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Bozcaada Limanı'ndan sonra rotasını ilçeye çeviren gemide, çoğu İngiliz bin 891 yolcu ile 741 personel bulunduğu belirtildi.

Heraklion Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 242 metrelik "Vista" adlı kruvaziyerde ise çoğu ABD ve İngiltere vatandaşı bin 162 yolcu ve 777 personelin yer aldığı belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

İlçeyi günübirlik ziyaret eden "Marella Discovery"in bir sonraki durağı Heraklion Limanı olacak. "Vista" ise Marmaris ilçesine hareket edecek.