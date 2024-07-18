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Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşlı kadın ın öldüğü belirlendi.

Öztaşkın, bir süredir hastanede tedavi gören oğlunun evinden 1 kilometre uzaklıktaki arazide hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekiplerince, bölgede arama çalışması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan Gülfidan Öztaşkın'dan 10 gündür haber alamayan yakınları jandarma ya bilgi verdi.

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