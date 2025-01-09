Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı boyunca ilçe genelinde 1400 metre yeni yağmur suyu hattı imalatını tamamladı ve birçok mahallede mazgal çalışmalarını bitirdi.

Tamamlanan çalışmalar ve yeni projeler

Son bir ayda, Gümüşlük, Kumbahçe, Yokuşbaşı, Çarşı, Cevat Şakir, Yalıkavak, Müskebi, Yahşi, Peksimet, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar ve Farilya mahallelerinde yağmur suyu drenaj hattı ve mazgal imalatları başarıyla tamamlandı. Türkbükü Keleşharım Caddesi ve Bitez Mersinli Caddesi gibi önemli noktalardaki çalışmalar ise hızla devam ediyor.

Başkan Mandalinci’nin talimatları

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, aşırı yağışlar sonrası saha denetimlerinde, tüm üstyapı çalışmaları öncesinde yağmur suyu hattı ve mazgal imalatlarına öncelik verilmesi talimatını verdi. Başkanın saha ziyaretlerinde vatandaş ve esnaftan gelen talepler doğrultusunda Turgutreis Sanayii gibi sorunlu bölgelerde hızlı müdahaleler gerçekleştirildi.

Altyapıya önem veriliyor

ESPAR kanal açma ve temizlik aracı, planlı çalışmalarını sürdürerek yağmur suyu hattı ve mazgal temizliklerinde aktif rol oynuyor. Başkan Mandalinci’nin vizyonu doğrultusunda, Bodrum genelinde altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirilmesi hedefleniyor.