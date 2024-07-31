Kızının arkadaşlarının söylediklerine dayanamadı, denizin dibinde bulundu! Kızının arkadaşlarının söylediklerine dayanamadı, denizin dibinde bulundu!


Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 3 çocuk yakalandı. Olayda ayrıca 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Karaya çıkarılan 17 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. 

Kaynak: İHA