Muğla Bodrum’da Sahil Güvenlik ekipleri, karada tespit edilen 20 düzensiz göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi’ne teslim etti.
Bodrum’da düzensiz göçmen operasyonu: 20 kişi yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) ile karada tespit edilen göçmenler için bölgeye ekipler yönlendirildi.
Operasyona katılan Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15), göçmenleri güvenli şekilde kontrol altına aldı. Yakalananlar arasında 1 çocuğun da bulunduğu bildirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.