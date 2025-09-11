Muğla Bodrum’da Sahil Güvenlik ekipleri, karada tespit edilen 20 düzensiz göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi’ne teslim etti.

Bodrum’da düzensiz göçmen operasyonu: 20 kişi yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) ile karada tespit edilen göçmenler için bölgeye ekipler yönlendirildi.

Operasyona katılan Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15), göçmenleri güvenli şekilde kontrol altına aldı. Yakalananlar arasında 1 çocuğun da bulunduğu bildirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.