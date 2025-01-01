Bodrum’da, 2025’in ilk gününde denize giren vatandaşlar, yaz havası nedeniyle unutulmaz bir deneyim yaşadı. Soğuk havaların etkili olduğu diğer şehirlerden farklı olarak, Bodrum’daki yaz havası herkesi şaşırttı.

Yeni yıla denizde merhaba

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 2025 yılının ilk günü denize giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Güneşli bir havada, öğle saatlerinde sıcaklık 19 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 22 derece oldu. Bu sıcaklıkları fırsat bilen tatilciler ve Bodrum sakinleri, yeni yıla denizde “merhaba” dedi.

Kar yağışına rağmen Bodrum yaz havasını andırıyor

Türkiye'nin pek çok şehrinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Bodrum’daki yaz havası, çevredeki vatandaşları şaşırttı. Denize girenlerin keyifli anları, görenleri adeta kıskandırdı. Yeni yılın ilk gününde güzel havanın tadını çıkaran tatilciler ve Bodrumlular, güneşli atmosferin tadını doyasıya çıkardı.