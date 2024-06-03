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Ayrıca yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken tespit edilen 2 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Ekiplerce durdurulan sürat teknesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle müşterek yapılan takip sonucunda karada 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında sürat teknesi ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

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