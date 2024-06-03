İlk olayda, Bodrum açıklarında bir sürat teknesi içerisinde tespit edilen düzensiz göçmen grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Sürat teknesi durdurulduğunda içerisinde bulunan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Bu operasyonla bağlantılı olarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından yapılan takip sonucunda karada da 19 düzensiz göçmen daha ele geçirildi.

Diğer bir olayda ise Bodrum açıklarında, Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 2 düzensiz göçmen, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Toplamda 21 göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı ve ilgili adli işlemler başlatıldı.