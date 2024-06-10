Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü titiz çalışmalarla ocak ayından bu yana ihbar edilen 3 bin 738 sokak hayvanına gereken müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu süreçte 476 köpek ve 2 bin 945 kedi kısırlaştırıldı, 4 bin 442 sokak hayvanına mikroçip takıldı ve 4 bin 423 sokak canı kuduz aşısı ile korundu. Ayrıca, 84 köpek ve 50 kedi sahiplendirildi.

Yaralı Yaban Domuzu Kurtarıldı

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nden gelen yaralı bir yaban domuzunu tedavi etti. Yaralı hayvan, tedavinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının bakımına ve sahiplenilmesine dikkat çekti. Başkan Mandalinci, vatandaşları, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya ve onlara sahip çıkmaya davet etti. Ayrıca, sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyenlerin "444 00 48" Çağrı Merkezi'ni arayarak detaylı bilgi alabileceklerini belirtti.