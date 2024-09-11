Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 90 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Sahil Güvenlik Mobil Radarı, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda üç ayrı lastik bot tespit etti. Tespit edilen botlar hakkında yapılan ihbarın ardından Sahil Güvenlik botları hızla bölgeye hareket etti. İki lastik bot ve bir fiber karinalı lastik bot, ekipler tarafından durdurularak toplamda 31'i çocuk olmak üzere 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltında

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Operasyonda gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisiyle ilgili adli süreç başlatıldı.