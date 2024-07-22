Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Botları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 85 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi de gözaltına alındı.

2 göçmen kaçakçısı gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmen taşıyan iki ayrı tekneye yönelik operasyonlar düzenlendi. Sahil Güvenlik Botları TCSG-11, KB-109 ve KB-35 tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonda, İtalya rotasında ilerleyen yelkenli bir teknede 37 düzensiz göçmen yakalandı. Bu göçmenler arasında 19 çocuk da bulunuyordu. Ayrıca teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Lastik botta göçmenler ve kaçakçılar yakalandı

Bodrum açıklarındaki bir diğer olayda ise lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğuna dair alınan bilgi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu KB-35, hareket halindeki botu durdurarak içerisindeki 11 düzensiz göçmeni ve beraberinde 8 çocuğu yakaladı. Bu operasyonda da botta bulunan 1 kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Göçmenler sevk edildi

Karaya çıkarılan toplam 85 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı hakkında ise adli süreç devam ediyor.