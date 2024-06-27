MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde bir aylık suyun 9 günde kullanıldığını bildirdi.

Özçelik, dip seviyedeki Mumcular Barajı'nda yaptığı açıklamada, Mumcular Barajı'nda su temininin söz konusu olmadığını uzun zamandır barajın dip seviyelerde olduğunu söyledi.

Geyik Barajı'nda da su seviyesinin yüzde 45'ler civarında olduğunu ifade eden Özçelik, Mumcular Bölgesi'ndeki çiftçilerin büyük oranda tarımsal faaliyetlere ara verdiğini, kendi bahçelerini veya küçük sulamalarını artezyen sularından temin ederek gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetti.

Bodrum'a sağlanan içme suyunda da ciddi oranda sorunlar olduğuna dikkati çekeren Özçelik, şunları kaydetti:

"Kısa zamanda Bodrum'un içme suyu sorununun çözülemeyeceği ve bir miktar daha devam edeceği gözüküyor. Kurumların bir araya gelerek su tahsisleri konusunda ciddi bir uzlaşmaya gitmesi gerekiyor. Bir miktar suyumuz olmasına rağmen patlaklardan kaynaklı şehir içinde su kesintileri devam ediyor. Kurban Bayramı tatili boyunca Bodrum'un normal nüfusu dört katı üzerine çıkarak 1 milyonu aştı. Nüfus artışı su tüketimini de ciddi oranda artırdı. Bayram tatilinde ilçede bir aylık su tüketimi gerçekleşti."

Özçelik, su kesintilerinin, patlakların devam etmesi, kayıp kaçakların olmasının su fiyatlarını da astronomik seviyelere çıkarttığına da dikkati çekti.