Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan iki ayrı operasyon sonucunda toplam 98 düzensiz göçmen yakalandı ve 31 göçmen başarılı bir şekilde kurtarıldı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı şüphelileri de gözaltına alındı.

Yelkenli teknede göçmen operasyonu

Bodrum açıklarında İtalya rotasında hareket halinde olan bir yelkenli tekneye yönelik gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-88) harekete geçti. Yapılan denetimde, tekne içerisinde 33'ü çocuk toplam 98 düzensiz göçmen tespit edildi. Tekneye düzenlenen operasyonda 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı.

Lastik bot olayında kurtarma

Bir diğer göçmen olayı ise Bodrum açıklarında meydana geldi. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen ve 4 çocuk güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Adli süreç başlatıldı

Karaya çıkarılan toplam 129 göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.