Gece saatlerinde iş görüşmesi için Ankara’dan Bodrum’a uçakla gelen Demet Ersoy, iş arkadaşlarıyla birlikte bir tanıdıklarının tadilat nedeniyle kapalı olan oteline yerleşti. Gece boyunca terasta arkadaşlarıyla alkol alan Ersoy, odasına döndükten kısa bir süre sonra tekrar terasa geri döndü.

İddiaya göre, alkolün etkisi ve teras korkuluğunun kısa olması nedeniyle Ersoy, iki katlı binanın terasından aşağı düştü. Olayın ardından hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda, evli ve 1 çocuk annesi olan Demet Ersoy’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Cenaze, otopsi için morga gönderilirken, olayın tanığı olan arkadaşlarının ifadeleri alındı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.