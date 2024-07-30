Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan şiddet olayı, sağlık camiasında derin üzüntü ve endişe yarattı. Ortakent Mahallesi'ndeki 12 nolu Ortakent Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda, bir hasta ve kız kardeşi tarafından saldırıya uğrayan aile hekiminin kalbi durdu.

Olayın detayları

Bugün öğle saatlerinde ateş şikayetiyle sağlık merkezine başvuran 40 yaşındaki hasta, muayene sonrasında Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Dr. Tezvar'ın darp edildiği öne sürüldü. Fenalaşarak bayılan 63 yaşındaki Dr. Tezvar’ın kalp hastası olduğu ve kalbinin durduğu bildirildi. Olayın ardından 112 acil servis ekipleri tarafından Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edilen Dr. Tezvar, yoğun bakım ünitesine alındı ve anjiyo yapıldı.

Saldırganlar gözaltına alındı

Saldırıya karışan hasta ve kız kardeşi gözaltına alındı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AHEF'ten sert tepki

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aile hekimleri olarak, zor çalışma şartları ve bitmek bilmeyen angaryalarla mücadele ederken, şiddet olaylarının yaşanmasını kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddet, hiçbir gerekçeyle mazur görülemez ve mevcut hukuki düzenlemelerin caydırıcılığı yetersizdir. Sağlıkta şiddetin son bulması için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gerekli önlemleri bir an önce almalıdır" dedi.

Dr. Nehir, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının iş güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, can güvenliklerinin sağlanmadığı koşullarda çalışmak istemediklerini belirtti.