Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Ortakent 12 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde 29 Temmuz’da hasta ve yakınlarının saldırısına uğrayan aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Tezvar, “40 yıldır hekimim, böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım. Ölümden döndüm, Sağlık Bakanlığı seyirci kaldı; arayan, soran olmadı” dedi.

Saldırı anını anlattı

Olay günü hastasını muayene eden Tezvar, hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Tezvar, “Hastam vardı, buna rağmen yardımcı olmak için hastanın ateşini ölçtürdüm. O sırada odama giren biri kolumdan tutup sürükledi ve boğazımı sıktı. O anda kendimi kaybettim” dedi.

Şiddete dikkat çekti

Hastaneden çıkmadan önce basın açıklaması yapan Tezvar, yaşadığı olaydan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan kendisine ulaşan kimsenin olmadığını vurgulayarak, hekimliği bırakma kararı aldığını açıkladı. Tezvar, “Bu şartlarda hekimliği sürdürmem mümkün değil, emekli olup bırakmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Avukatı uyardı

Tezvar’ın avukatı Onursal Özbek ise, Bodrum'da artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, “Doktora yönelik şiddet, yarın diğer kamu çalışanları için de risk oluşturuyor. Bu tür suçların yargıda caydırıcı karşılığı olmadığı sürece bu durumlarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz” dedi.