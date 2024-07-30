Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan iki kardeşin, aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ı darp ettiği iddiası ile gözaltına alınmalarının ardından, bir kardeş tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın detayları ve tarafların iddiaları dikkat çekiyor.

İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen Engin S. (55) ve kardeşi Ö.A.S. (48), yüksek ateş şikayeti olan Engin S.'nin eşini tedavi ettirmek amacıyla Ortakent-Yahşi Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. İddiaya göre, doktor Dr. Mustafa Hürkal Tezvar ile yaşanan tartışma sonrasında Engin S. ve kardeşi Ö.A.S., doktoru darp etti.

Aile Hekiminin sağlık durumu

Olay sırasında kalbinde pil olduğu öğrenilen Dr. Tezvar, darp sonrası fenalaştı ve mesai arkadaşlarının müdahalesiyle hayata döndürüldü. Ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dr. Tezvar'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

"Doktor küfür etti"

Olayın ardından gözaltına alınan Engin S. ve Ö.A.S., Yalıkavak Polis Merkezi'ne götürüldü ve öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Engin S., ifadesinde doktoru kolundan çektiğini ve doktorun kendisine küfür ettiğini, bu sırada kardeşinin araya girdiğini ve kendisinin de yaralandığını öne sürdü. Engin S., Dr. Tezvar'ı darp etmediğini savundu. Ö.A.S. de benzer şekilde, doktoru darp etmediklerini ve araya girmek isterken yaralandıklarını ileri sürdü.

Adli makamlarca değerlendirilen ifadeler sonucunda, Engin S. tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi Ö.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engin S., adliye çıkışında gazetecilerin sorularına "Ben darp etmedim, doktor darp etti" yanıtını verdi.