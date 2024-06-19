Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi Aspat mevkiinde meydana gelen olayda, ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle oluşan dev çukura bir otomobil düştü. Neyse ki olay sırasında can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, patlamanın ardından hemen harekete geçerek bölgedeki su akışını kesip, onarım çalışmalarına başladı. Patlak nedeniyle Akyarlar Mahallesi'nde ve çevresinde su kesintileri yaşanabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Patlamanın sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme yapılacağı ve gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi. Olayın trafik ve çevre güvenliğine olan etkileri de değerlendirilerek, bölgedeki çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.