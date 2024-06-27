Olay, gece saatlerinde Gölköy Mahallesi girişinde meydana geldi. İçme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sonrası tonlarca su boşa akarken, yolda dev bir çukur oluştu. Bu durum, araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Güvenlik ve Onarım Çalışmaları

Jandarma ekipleri, patlama sonrası bölgede güvenlik önlemi aldı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, patlamanın meydana geldiği bölgede hemen onarım çalışmalarına başladı. Patlama nedeniyle 12 mahallede 36 saat sürecek su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

Etkilenen Mahalleler ve Su Kesintisi

Patlama sonrası su kesintisi yaşanacak mahalleler:

Gölköy

Türkbükü

Göltürkbükü

Yalıkavak

Gümüşlük

Turgutreis

Ortakent

Bitez

Konacık

Gümbet

İçmeler

Bodrum Merkez

MUSKİ ekipleri, su kesintisinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Patlamanın nedenine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.