22 Eylül 2023'te saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi'nde yaşanan olayda, Galip Özmen, avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile buluştu. Araçta tartışma çıkınca Özmen, önce Çavdar'ı, ardından da Çam'ı vurdu. Özmen, Osman Kemiklioğlu'nun aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Jandarma tarafından teslim alındıktan sonra Denizli'ye giden Kemiklioğlu da yakalandı ve Bodrum'a getiriledi.

Galip Özmen, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, Çam ve Çavdar'ı işlettiği ürün tahliye durumunun kaydedilmesinden sorumlu tutulduğu için öldürdüğünü söyledi. Özmen'in eski Denizli Baro Başkanı da olan Çam'ı, Çavdar aracılığıyla bulduğu belirtildi. Özmen ve Kemiklioğlu, operasyonların ardından tutuklandı. Öte yandan Kemiklioğlu, 28 Kasım 2023'te tahliye oldu.

4 Sayfalık iddianame hazırlandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sayfalık iddianame hazırlıyor. İddianamede, Özmen'in 2018'de apart otel işlettiği ve kira artışı anlaşmazlıkları yaşadığı belirtildi. Davayı kaybeden Özmen'in, Avukat Çam'dan para istemesiyle öldürme planı yaptığı iddia edildi. Kemiklioğlu'nun aracıyla lisanssız tabancayla Bodrum'a gelmesi de vurgulandı.

Bodrum'a gelen Özmen ve Kemiklioğlu'nun Mehmet Erdal Çam ve Özcan Çavdar ile buluştuklarına dikkat çeken iddianamede, "Özmen daha sonra Çam ve Çavdar'ın aracına bindi. Bu sırada Özmen, ikiliye 'Siz benden para aldınız, beni dolandırdınız. Beni bitirirsiniz, Ben de sizi bitireceğim' dedi. Daha sonra arkasında oturan Özmen, çantasından çıkarılan tabancayla ikilinin ateşlenmesine devam etti. Siz takip ettiniz, burada kolluk tarafından yakalandı" denildi.

Bodrum'da yaşanan olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Özmen ve Kemiklioğlu'nun Çam ve Çavdar ile buluştuğu belirtiliyor. Özmen'in araçta ikiliye yönelik tehditlerde bulunduğu ve ardından ateş ettiği ifade ediliyor. Otopsilerde mermiye rastlanmadığı ve ateşlemelerin yakın mesafeden yapıldığı da belirtiliyor. Savcılık, Özmen'e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Kemiklioğlu'na ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.