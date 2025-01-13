Bodrum ilçesinin Torba Koyu'nda demirli bir balıkçı teknesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı ve müdahale süreci

Bugün saat 10.30 sıralarında Bodrum ilçesinin Torba Koyu'nda demirli bulunan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ahşap balıkçı teknesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi. Ekipler, yaklaşık 30 dakika içinde yangını söndürdü.

Yangının sebebi: Akü arızası

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, yangının kaynağının teknedeki aküden kaynaklandığı belirlendi. Aküdeki bir arıza sonucu başlayan yangın, hızlı müdahale sayesinde büyük bir felakete dönüşmeden söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle tekne tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi

Bodrum'daki itfaiye ekipleri, yangına müdahalede gösterdikleri hızlı ve etkili performansla büyük takdir topladı. Olayın daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınması, ekiplerin profesyonel çalışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.