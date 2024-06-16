Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte, Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkması Bodrum'u hareketlendirdi. Tatil nedeniyle Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aşarken, özellikle bayramın ilk gününde sahillere olan ilgi doruk noktaya çıktı.

Otellerde yüzde 95 doluluk oranı 

Sahillere gelen yerli turistler nedeniyle adım atacak yer kalmazken, oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaştı. Günübirlik kiralık evler de tam kapasite dolarken, ilçe genelinde bayram coşkusu yaşanmaya başladı.

Araç trafiğinde kuyruk 

Arefe günü ve bayramın ilk gününde yaşanan araç trafiği ise kilometrelerce kuyruklar oluşturdu. Ancak bayramın ilerleyen günlerinde trafiğin biraz rahatladığı gözlendi.

Marshall Adaları bayraklı gemiyle Bodrum'a 1191 turist geldi Marshall Adaları bayraklı gemiyle Bodrum'a 1191 turist geldi

Bodrum’un nüfusu 1 milyona ulaştı

Editör: Simge Akbulut