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Arefe günü ve bayramın ilk gününde yaşanan araç trafiği ise kilometrelerce kuyruklar oluşturdu. Ancak bayramın ilerleyen günlerinde trafiğin biraz rahatladığı gözlendi.

Sahillere gelen yerli turist ler nedeniyle adım atacak yer kalmazken, oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaştı. Günübirlik kiralık evler de tam kapasite dolarken, ilçe genelinde bayram coşkusu yaşanmaya başladı.

Yaz tatili nin gelmesiyle birlikte, Kurban Bayramı tatil inin de 9 güne çıkması Bodrum 'u hareketlendirdi. Tatil nedeniyle Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aşarken, özellikle bayramın ilk gününde sahillere olan ilgi doruk noktaya çıktı.

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