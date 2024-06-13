9 günlük bayram tatilini fırsat bilen yerli turistler, daha bayram başlamadan akın etmeye başladı. Araçlarıyla ilçeye gelenler uzun kuyruklar oluştururken, trafik adeta kilitlendi.

Yoğunluk cuma gününden başladı

Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatiline 1 gün kala Bodrum'da trafik kuyrukları oluşmaya başladı. Tatile 1 gün önceden araçlarıyla gelen 2. konut sahipleri ve otelde konaklayacak olan yerli turistler, Bodrum'da trafiği durma noktasına getirdi. Özellikle ana yolda oluşan trafik kuyruğu dikkat çekerken, 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan sürücüler zaman zaman çileden çıktı.

Nüfus 1 milyonu bulacak

Kurban Bayramı tatili boyunca Bodrum'un nüfusunun 1 milyonu bulacağı öngörülüyor. Birçok otelin doluluk oranlarının yüzde 90'lara çıktığı da öğrenildi.

Güvenlik önlemleri alındı

Bodrum Kaymakamlığı ilçede güven ve huzuru sağlamak için ilçeye takviye polis getirttirdi. Bodrum Belediyesi saha ekiplerinin ise 24 saat esaslı çalışacağı öğrenildi. Uçak ve otobüs firmaları da Bodrum'a ek sefer koydukları biliniyor.

24 saatte 20 bin araç

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Bodrum'a 24 saat içerisinde 20 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.