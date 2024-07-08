Muğla’nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen F.A.I. (40), önceki gün evini ateşe verdi. Daha sonra evinin bahçesine çıkarak bir motosiklete zarar verdi ve bahçe kısmını da yakmaya çalıştı. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı

Ekiplerin geldiğini gören F.A.I., kendini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülüp soğutma çalışması yapıldıktan sonra, F.A.I. itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayı hatırlamadığını söyledi

Evde yapılan aramada birkaç kök yanmış halde kenevir bitkisi bulundu. Hastanede tedavisi tamamlanan F.A.I., gözaltına alındı. Adli makamların karşısına çıkarılan F.A.I., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.