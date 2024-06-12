MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Blue Exile Art Project (BEAP) Sualtı Parkı törenle açıldı.

Bodrum Belediyesine bağlı faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi ve Uluslararası Rotary 2440. Bölge'ye bağlı Mavi Ege Denizi Rotary Kulübünün proje ortaklığında hayata geçirilen BEAP Sualtı Parkı'nın 1. Etap açılış etkinliği, Bitez açıklarındaki Görecek Adası'nda gerçekleştirildi.

Bodrum Limanı Kale önünde demirli STS Okul Gemisi başta olmak üzere bazı yatlarla bölgeye giden protokol üyeleri ve sanatseverler etkinliği takip etti.

Deniz ve kıyıları koruma farkındalığı oluşturma amacıyla düzenlenen etkinlikte 6 sanatçı, "oksijen" temasıyla hazırladıkları büyük boyutta heykel, heykel grubu ve yerleştirmeleri su altında sergiledi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık projesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyanın acımasız şekilde kirlendiğini ifade eden Çakaloğlu, "Biz de denizimizin güzelleşmesi ve bakımından dolayı bugün su altı müzemizi açıyoruz. Bodrum'umuzda çok önemli bir proje olarak gerçekleştiriyoruz. Birinci etabı açıyoruz, bu bir çevre projesidir." dedi.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu da 6 sanatçının su altında eserlerinin yer aldığını dile getirerek, "Bölgeye hem dalış ve tur tekneleri hem de özel teknelerle gelip dalış yapılabilir." diye konuştu.



Proje Koordinatörü ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü eski başkanı Şule Kükrer de çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Bu proje çevre ve deniz projesidir. Amacımız sanatın gücüyle çevreye dokunabilmek ve doğru mesajlar verebilmektir. Tek dileğim projenin sürdürülebilir olması." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi su altında kesildi. Açılış su altı kamerası ve dron ile de görüntülendi. Katılımcılar yüzerek sergiyi incelerken, dalgıçlar da bölgede dalış gerçekleştirdi.