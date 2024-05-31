Olay, saat 02.36'da Bodrum ilçesi açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldıktan sonra bölgeye hemen müdahale etti. Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kayıp kişiler için seferber oldular

Ancak, kurtarılan göçmenlerden alınan bilgilere göre, 6 kişi denize düşmüştü ve halen kayıp durumda. Bunun üzerine, arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait insansız hava araçları, bir Sahil Güvenlik helikopteri, üç Sahil Güvenlik botu ve iki Sahil Güvenlik dalış timi bölgeye sevk edildi.