Bodrum'un eşsiz atmosferinde gerçekleşen Uluslararası 8. Bodrum Caz Festivali, müzikseverler için unutulmaz anlar sunuyor. Açılış etkinliği, Bodrium Hotel & SPA'nın ev sahipliğinde gerçekleşti ve birbirinden değerli yerli ve yabancı müzisyenleri ağırladı.

Bodrum'un turizmdeki önemine vurgu yapan Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, festivalin kente olan katkılarını memnuniyetle dile getirdi. Festivalin, cazın enerjisiyle Bodrum'u daha da renklendireceğini belirten Girgin, Bodrum'un uzun yıllardır kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşiyor. "Caz Enerjisi" temasıyla düzenlenen festivalde, birbirinden özel konserler ve etkinlikler yer alıyor.

Festival programı oldukça zengin ve çeşitli etkinliklerle dolu. İlk konseri Tahsin Ünüvar Trio feat. Rüzgar Yıldırım gerçekleştirdi. Festivalin ilerleyen günlerinde ise birbirinden yetenekli sanatçılar sahne alacak. Bodrum Caz Festivali, müzik tutkunlarını cazın büyülü dünyasında buluşturmayı hedefliyor.