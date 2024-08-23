Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü, çevre kirliliği ve kötü kokunun önüne geçmek amacıyla yeni bir çöp saati uygulaması başlattı. Bodrum yarımadasının genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, belirli saatlerde çöp toplama uygulaması hayata geçiriliyor. Ayrıca, işletmelere tekerlekli çöp konteynerleri dağıtılarak, bu konteynerlerin kullanımı teşvik ediliyor.

Çarşı Mahallesi pilot bölge seçildi

Çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçmek için Çarşı Mahallesi pilot bölge olarak seçildi. Mahallede bulunan manav, balıkçı ve restoranların sabit çöp konteynerleri, çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle kaldırıldı. Belediye ekipleri, bu alanları yıkayarak temizledi ve çevreye zarar veren çöp konteynerlerinin yerine, 20 işletmeye 120 litrelik tekerlekli çöp konteynerleri dağıttı. Ayrıca, işletme sahiplerine belirlenen çöp toplama saatlerinde konteynerlerini dışarı çıkarmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Uygulama diğer mahallelere yayılacak

Çöp saati uygulaması, Bodrum merkezdeki yoğun caddeler başta olmak üzere diğer mahallelere de yayılacak. Bodrum Belediyesi, bu uygulamanın çevre kirliliği ve kötü kokuların önlenmesinde etkili olacağına inanıyor ve uygulamanın sonuçlarına göre diğer mahallelerde de benzer düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyor. Vatandaşların da görüşlerinin alınarak uygulamanın sürekli iyileştirilmesi hedefleniyor.