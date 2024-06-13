Blue Exile Art Project (BEAP) Sualtı Parkı’nın 1. etap açılışı, yoğun katılımla gerçekleşti. Bodrum Belediyesi, Bodrum Deniz Müzesi ve Rotary 2440. Bölge iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Bitez Mevkii Görecek Adası’nda sanatseverlerle buluştu.

Önemli isimler katıldı

Açılışa, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Temsilcisi Aslı Tanyel, emekli vali yardımcısı ve Meclis Üyesi Cumhur Güven Taşbaşı, Rotary 2440. Bölge temsilcileri, BEAP Proje Yürütücüsü Dr. Mert Gökalp ve BEAP sanatçıları katıldı. Projenin açılışı, çevre ve sanatın birleştiği bir etkinlikle kutlandı.

Projeye destek ve katkılar

Proje Koordinatörü ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, "Bu tip sualtı parklarının dünyada ve ülkemizde yeri var fakat çevre ve sanatı birleştiren tek park olarak Bodrum Sualtı Parkı’nı gösterebiliriz. 2024 temamızı oksijen olarak belirledik" dedi. Proje Koordinatörü Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Şule Kükrer ise, doğru liderlerle önemli bir projeye imza attıklarını belirtti.

Ekosistem ve sanatın buluşması

Dr. Mert Gökalp, deniz çayırlarının ekosistemdeki önemine vurgu yaparak, "Bodrum’un berrak suyu ve deniz canlılarının korunması için bu çayırları korumamız gerekiyor" dedi. Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da yerel yönetimlerin çevreyi koruma bilincine dikkat çekti ve BEAP Sualtı Parkı’nın bu alandaki önemini vurguladı.