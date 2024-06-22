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Yapılan ilk incelemede yangının, prizde takılı bırakılan çoğaltıcıdan çıktığı belirlendi.

Yangın sırasında evdeki 3 kedi ve üç kedi yavrusu kurtarıldı.

Ekipler tarafından müdahale edilerek söndürülen yangın sonucunda evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Dirmil Mahallesi Sporkent 1 Sitesi'nde üç katlı evin üçüncü katından alevlerin yükseldiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın da, evdeki 3 kedi ile yavruları kurtarıldı.

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