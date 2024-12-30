Bodrum Belediyesi'nin yürüttüğü "Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın" Projesi, 2024 yılında da bölgedeki çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Proje, halkın desteğiyle büyüyor.

Duyarlı vatandaşlardan büyük destek

Bodrum Belediyesi, 2024 yılında başlatılan "Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın" Projesi ile yaklaşık yüz çocuğa dört yüz oyuncak ulaştırdı. Proje, vatandaşların gönüllü desteğiyle her geçen gün daha fazla çocuğa umut oluyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, projenin temel amacının çocukların mutluluğunu artırmak olduğunu belirterek, projeye katkı sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca, belediye olarak toplumsal dayanışmayı güçlendiren bu tür projelere 2025 yılında da devam edeceklerini müjdeledi.

2025 yılında da destekler sürüyor

2025 yılında da çocuklara oyuncak desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilirler. Daha fazla bilgi almak isteyenler 444 00 48 numaralı telefonu arayabilir.