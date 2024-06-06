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Deniz Dibi Temizliği etkinliği, 12 Haziran Çarşamba günü Turgutreis sahilinde devam edecek.

Denizden toplanan çeşitli atıklar, Akyarlar Balıkçı Barınağı'nda sergilendi. Toplamda 250 kilogram atık, geri dönüşümü için Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği etkinliğine, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Niyazi Atare, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Akyarlar Muhtarı İsmihan Ulutaş, TÜRÇEV Bodrum yetkilileri, Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu öğrencileri, otel yöneticileri ve personelleri katıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen 2024 yılı Deniz Dibi Temizliği etkinliğinin beşinci ayağı, Akyarlar sahilinde gerçekleştirildi. Kumbahçe Mahallesinde başlayan ve yarımadanın çeşitli koylarında devam eden temizlik çalışmaları, Akyarlar Koyu'nda vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla sürdürüldü.

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