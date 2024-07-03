Bodrum'da Deniz Temizliğinde 103 Kilogram Atık Toplandı

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Bodrum Belediyesi'nin organize ettiği bu etkinlikte, dalgıçlar deniz dibinden 103 kilogram atık çıkardı. Bodrum Belediyesi'nin temizlik etkinliklerinin sekizincisi, Gümbet Koyu'nda gerçekleştirildi.

Gümbet Koyu'nda farkındalık etkinliği

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, ilgili birim müdürleri ve belediye personelinin katıldığı etkinlikte, gönüllü dalgıçlar da yer aldı. Dalgıçlar, deniz dibinden çıkarılan atıkları Gümbet Sahili'nde sergileyerek farkındalık oluşturdu. Sergilenen atıklar daha sonra geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Deniz temizliği ve sürdürülebilirlik

Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, denizi hak ettiği maviliklere kavuşturana kadar bu tür farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Çelikkan, "Denizlerimizin temiz kalması, çevre bilincinin artırılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çevre temizliği etkinliklerimiz, Bodrum'un doğal güzelliklerini koruma hedefimiz doğrultusunda sürecek" dedi.

Deniz temizliğine katkıda bulunanlar

Etkinliğe katılan gönüllü dalgıçlar, deniz dibinden çıkarılan atıklar konusunda şaşkınlıklarını dile getirerek, "Denizlerimiz bizim için çok değerli. Bu tür etkinliklerle denizlerimizi temiz tutmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istiyoruz" diye ekledi. Dalgıçlar, çıkarılan atıklar arasında plastik şişeler, metal parçalar ve diğer çeşitli atıkların bulunduğunu belirtti.