Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize giren Macaristan uyruklu Laszlo Janos Kovacs (77), sahilde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay, Gümbet sahilinde meydana geldi.
Hareketsiz şekilde bulundu
Gümbet sahilinde denize giren Kovacs, vatandaşlar tarafından su yüzeyinde hareketsiz halde fark edildi ve kıyıya çıkarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan kontrollerde Kovacs’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Turistin denizden çıkarılmasına yardımcı olan 19 yaşındaki Sena Nur Toprak, sahilde yaklaşık 15 dakika kalp masajı uygulandığını, ancak kurtarılamadığını aktardı.
77 yaşındaki Kovacs’ın boğulma olayı, yaşlı ve dikkat gerektiren deniz aktiviteleri için güvenlik uyarılarını gündeme taşıdı.
Yetkililer, özellikle yaşlı ve yüzme bilmeyen turistlerin denize girerken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.