Bodrum Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde geniş çaplı bir temizlik seferberliği düzenledi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan bu etkinlik, Bodrum’un çeşitli noktalarında titizlikle gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılan etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Zabıta, Destek Hizmetleri ve Park ve Bahçeler müdürlüklerinden ekipler, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Mis Gibi 1 Bodrum

Etkinliğin öne çıkan katılımcıları arasında, "Mis Gibi 1 Bodrum" gönüllüleri de yer aldı. Gümbet Dolgu Alanı, Dayılar Sokak ve Değirmen Mevkii’nde yapılan temizlikte, gönüllüler ve belediye personeli sahilde biriken sigara izmaritleri ve tek kullanımlık ürünlerin atıklarını topladı. Özellikle tek kullanımlık cam ve plastik atıkların yoğunluğu dikkat çekerken, etkinlik boyunca toplanan 750 kilogram atık, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne taşındı.

Farkındalık çalışmaları da etkinlikte ön plana çıktı. "Mis Gibi 1 Bodrum" gönüllüleri, sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla özel bir kampanya yürüttü.