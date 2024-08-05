### Başkan Mandalinci: "Sorunları Çözüyoruz"

**Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Sorun Çözme Vurgusu**

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha ziyaretleri kapsamında Çarşı ve Kumbahçe mahalleleri ile Türkkuyusu, Kale ve Atatürk caddelerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerinde, özellikle Türkkuyusu ve Atatürk Caddesi sakinlerinden gelen düzensiz göçmenlerle ilgili şikayetleri ele aldı.

"Sorunların takipçisiyiz"

Başkan Mandalinci, şikayetleri yerinde değerlendirerek, ilgili kurumlarla hızlı bir iletişim kuracaklarını ve sorunlara etkili çözümler üreteceklerini ifade etti. Mandalinci, "Şikayetleri yerinde tespit ederek, sorunlara çözüm üretiyoruz" açıklamasında bulundu.

Denetimlere yeniden başlanacak

Ziyaretleri sırasında, zabıta ekiplerine sezon başında gerçekleştirilen denetimlerin tekrar yapılması talimatını verdi. Başkan Mandalinci, bu adımın yerel sorunların daha hızlı çözülmesini sağlayacağını vurguladı.