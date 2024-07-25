Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski eşini öldüren ve eşinin arkadaşını yaralayan Hacı Ömer Alçı (40), oğlu B.A. ve bir arkadaşı, suç aleti tabancayı sakladıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları

Geriş Mahallesi Hacıyeri Caddesi'nde dün saat 16.30 sularında meydana gelen olayda, Hacı Ömer Alçı, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Hüsne Topal’ın (39) evinin önüne geldi. Topal’ı dışarı çağıran Alçı, kısa bir konuşmanın ardından tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Alçı, eski eşini darp etti. Çevreden yardım isteyen Topal'ın imdadına arkadaşı Sedat T. koştu, ancak Alçı, yanında getirdiği tabancayla hem eski eşine hem de Sedat T.’ye ateş açtı.

Hacı Ömer Alçı, silahındaki mermilerin bitmesinin ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hüsne Topal'ı hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sedat T. ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve durumu stabil hale geldikten sonra Muğla'ya sevk edildi.

Zanlının yakalanması ve adli süreç

Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Ömer Alçı’yı Emin Anter Bulvarı’nda durdurdukları araçta kıskıvrak yakaladı. Cinayetin ardından suç aleti tabancayı sakladığı öğrenilen oğlu B.A. ve arkadaşı E.D. de delilleri gizlemek suçlamasıyla gözaltına alındı. Hüsne Topal’ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hatay’a gönderildi.

İfadesi ve adliyeye sevk

Hacı Ömer Alçı, emniyetteki ifadesinde, eski eşini "Beni aldattığı için vurdum" diyerek cinayeti itiraf etti. Karakoldaki işlemleri tamamlanan Alçı, oğlu B.A. ve arkadaşı E.D. adliyeye sevk edildi. Adliyeye giriş esnasında gazetecilerin "Eski eşini neden öldürdün?" sorusunu yanıtsız bırakan Alçı'nın yargı süreci devam ediyor.