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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

F.A.I, kendisini evin yakınındaki 15 metre derinliğinde bir su kuyusuna attı.

Bu sırada ikamet ettiği evi yaktığı tespit edilen F.A.I. jandarma ekiplerinden kaçmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir evden alevlerin yükseldiği ihbarını alan jandarma ve itfaiye ekipleri, belirtilen adrese gitti.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet ettiği evi ateşe veren kişi, jandarma ekiplerinden kaçarken kendisini su kuyusu na attı.

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