MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet ettiği evi ateşe veren kişi, jandarma ekiplerinden kaçarken kendisini su kuyusuna attı.
Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir evden alevlerin yükseldiği ihbarını alan jandarma ve itfaiye ekipleri, belirtilen adrese gitti.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Bu sırada ikamet ettiği evi yaktığı tespit edilen F.A.I. jandarma ekiplerinden kaçmaya başladı.
F.A.I, kendisini evin yakınındaki 15 metre derinliğinde bir su kuyusuna attı.
Yaralanan F.A.I, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: aa