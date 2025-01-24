Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Fatma Girik, ölüm yıl dönümünde Bodrum Torba Mezarlığı’nda anıldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, basın mensupları ve sanatçının yakınları törene katıldı.

"Mekanları cennet olsun"

Anma töreni sonrası açıklama yapan Emel Çakaloğlu, “Bugün çok değerli hemşehrimiz Fatma Girik’i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Aynı zamanda Memduh Ün ve Akrep Nalan’ı da ziyaret ettik. Dualarımızı yaparak onları andık. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Fatma Girik’in yanı sıra Türk sinemasının diğer önemli isimlerinden Memduh Ün ve Akrep Nalan da aynı mezarlıkta yatıyor. Dualarla sona eren tören, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.