Muğla'nın Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi'nde yaşanan feci kazada, otomobil ve minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazanın neden olduğu can kaybı ve yaralanmaların ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gölköy'de yaşanan kaza anı

Olay, saat 16.00 civarında Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, Yasin Ö. yönetimindeki 09 AET 390 plakalı otomobil, Gölköy'den Torba'ya doğru seyrederken aniden şerit değiştirdi ve karşı yönden gelen Kadir Ç.'nin kullandığı 48 S 1210 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Ersan Akbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından acilen bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yasin Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Kazanın ardından savcı ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek detaylı incelemelerde bulundu. Ersan Akbay'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazanın nasıl gerçekleştiğini ve kazaya neyin sebep olduğunu belirlemek için soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Bodrum yollarında artan kazalar endişe yaratıyor

Bu son olay, Bodrum'da yaşanan trafik kazalarının artışıyla ilgili endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Bölge sakinleri, trafik güvenliği konusunda daha sıkı önlemler alınması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle tatil sezonunun yoğun olduğu bu dönemlerde, sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde araç kullanmalarının, benzer kazaların önlenmesinde hayati önem taşıdığı belirtiliyor.