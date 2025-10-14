Operasyonda, yabancı uyruklu kadınların otel, pansiyon ve apart dairelerde fuhuşa zorlandığı ortaya çıkarıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir süredir yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, fuhuş organizasyonunu yönettikleri öne sürülen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında, kadınların otel, pansiyon ve apartlarda sistematik şekilde fuhşa zorlandığı, organizatörlerin bu faaliyetlerden haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Operasyon sırasında, fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 16 yabancı uyruklu kadın güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kadınlar, gerekli işlemlerin ardından rehabilitasyon ve barınma merkezlerine sevk edildi.

Yetkililer, mağdur kadınların ifadelerinin alınarak hem insan ticareti hem de fuhuşa zorlama suçlamalarıyla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini bildirdi.

Gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler, “insan ticareti, fuhşa aracılık etme ve fuhuşa yer temin etme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Bodrum genelinde insan ticareti ve fuhuş şebekelerine yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Olayla ilgili bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.