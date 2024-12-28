Bodrum Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Yılbaşı Kokteyli, Bodrum’da yaşayan uluslararası topluluğun yoğun katılımıyla gerçekleşti. Noel ağacı ve ışıklandırmalarla süslenen Trafo Kafe’de düzenlenen etkinlikte, DJ performansı ve canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

27 Aralık Cuma akşamı Bodrum Belediyesi Trafo Kafe’de gerçekleşen etkinlik, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün iş birliğiyle organize edildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen katılan Meclis Üyesi Kanat Hasan Özsert, yaptığı konuşmada Bodrum’da ikamet eden farklı milletlerden vatandaşlara Başkan Mandalinci’nin sevgi ve iyi dileklerini iletti. Özsert, “Bodrum’da hepimiz aynı tutkuyu paylaşıyoruz, bu birlik ve beraberlik gecemizi daha anlamlı kılıyor” dedi.

Etkinlikte geleneksel yılbaşı pastası kesilirken, gece boyunca Meltem Işın’ın canlı müzik performansı katılımcılardan büyük beğeni topladı. Gece, dostluk ve sevgi mesajları ile sona erdi.