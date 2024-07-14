Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Garaova Tarım Parkı'nda düzenlenen 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampı'nın birinci dönemi, büyük bir katılımla gerçekleşti. Kamp, üniversite öğrencilerinin Bodrum'un doğal güzelliklerini keşfetmelerine ve tarım alanında eğitim almalarına olanak tanıdı.

Sabah yürüyüşüyle başladı

Kampın ilk gününde öğrenciler, Bodrum'un tarihi Leleg yolunda sabah yürüyüşü yaparak başladılar. Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve meclis üyeleri tarafından katılım belgeleri verilen öğrenciler, düzenlenen eğitim ve aktivitelerden memnun kaldıklarını ifade ettiler. Kamp süresince Bodrum'u daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını dile getiren öğrenciler, bu deneyimin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladılar.

2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampı, toplamda 5 dönem olarak planlanmış olup ikinci dönemi 21-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kamp, gençlerin tarım ve çevre bilinci konularında daha fazla bilgi edinmeleri ve Bodrum'un tarımsal potansiyelini keşfetmeleri için önemli bir platform sağlıyor.