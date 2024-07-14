Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampı'nın birinci dönemi tamamlandı. Kamp süresince katılımcılar, iyi tarım uygulamaları, bağcılık, organik tarım ve doğaçlama tiyatro gibi çeşitli eğitimler aldı.
İyi tarım ve konvansiyonel tarım eğitimi
Kampın ilk döneminde, öğrencilere iyi tarım uygulamaları ve konvansiyonel tarım hakkında teorik eğitimler verildi. Bu eğitimler, tarımın temel prensipleri ve sürdürülebilir yöntemler üzerine odaklandı. Katılımcılar, tarımın farklı yönlerini öğrenerek bilgi birikimlerini artırdı.
Bağcılık ve şarapçılık uygulama eğitimi
Katılımcılar ayrıca bağcılık ve şarapçılık uygulama eğitimlerine katılarak, üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretimi hakkında pratik bilgiler edindiler.
Organik tarım uygulamaları
Organik tarım uygulamaları hakkında teorik eğitimler de kampın önemli bir parçasını oluşturdu. Bu eğitimlerle, katılımcılar kimyasal kullanmadan tarım yapmanın yollarını öğrendi. Organik tarımın çevresel ve sağlık açısından önemine vurgu yapıldı.
Topraksız tarım serası ziyareti
Öğrenciler, topraksız tarım serasını ziyaret ederek, modern tarım tekniklerini yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Bu ziyaret, tarım teknolojilerinin gelişimini ve gelecekte nasıl kullanılabileceğini görmelerini sağladı.
Doğaçlama tiyatro atölyesi
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, kamp katılımcılarına yönelik doğaçlama tiyatro atölyesi düzenledi. Bu atölye, gençlerin yaratıcı düşünme ve ifade yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Katılımcılar, tiyatro oyunları ile eğlenirken, takım çalışması ve iletişim becerilerini de güçlendirdi.
Gençlerin gözünden kamp
Kampın sona ermesiyle birlikte katılımcılar, deneyimlerini paylaşarak, aldıkları eğitimlerin kendileri için ne kadar değerli olduğunu belirtti. Birçok öğrenci, tarım ve sanatın birleştiği bu kampın, hem kişisel gelişimlerine hem de mesleki bilgi birikimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.