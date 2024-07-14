Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampı'nın birinci dönemi tamamlandı. Kamp süresince katılımcılar, iyi tarım uygulamaları, bağcılık, organik tarım ve doğaçlama tiyatro gibi çeşitli eğitimler aldı.

İyi tarım ve konvansiyonel tarım eğitimi

Kampın ilk döneminde, öğrencilere iyi tarım uygulamaları ve konvansiyonel tarım hakkında teorik eğitimler verildi. Bu eğitimler, tarımın temel prensipleri ve sürdürülebilir yöntemler üzerine odaklandı. Katılımcılar, tarımın farklı yönlerini öğrenerek bilgi birikimlerini artırdı.

Bağcılık ve şarapçılık uygulama eğitimi

Katılımcılar ayrıca bağcılık ve şarapçılık uygulama eğitimlerine katılarak, üzüm yetiştiriciliği ve şarap üretimi hakkında pratik bilgiler edindiler.

Organik tarım uygulamaları

Organik tarım uygulamaları hakkında teorik eğitimler de kampın önemli bir parçasını oluşturdu. Bu eğitimlerle, katılımcılar kimyasal kullanmadan tarım yapmanın yollarını öğrendi. Organik tarımın çevresel ve sağlık açısından önemine vurgu yapıldı.

Topraksız tarım serası ziyareti

Öğrenciler, topraksız tarım serasını ziyaret ederek, modern tarım tekniklerini yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Bu ziyaret, tarım teknolojilerinin gelişimini ve gelecekte nasıl kullanılabileceğini görmelerini sağladı.

Doğaçlama tiyatro atölyesi

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, kamp katılımcılarına yönelik doğaçlama tiyatro atölyesi düzenledi. Bu atölye, gençlerin yaratıcı düşünme ve ifade yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Katılımcılar, tiyatro oyunları ile eğlenirken, takım çalışması ve iletişim becerilerini de güçlendirdi.

Gençlerin gözünden kamp

Kampın sona ermesiyle birlikte katılımcılar, deneyimlerini paylaşarak, aldıkları eğitimlerin kendileri için ne kadar değerli olduğunu belirtti. Birçok öğrenci, tarım ve sanatın birleştiği bu kampın, hem kişisel gelişimlerine hem de mesleki bilgi birikimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.