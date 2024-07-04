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Hastaneye kaldırılan otel çalışanları, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otelde kapsamlı bir inceleme başlattı.

Bodrum 'un Göltürkbükü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otel de, yemek sonrası karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri yaşayan çalışanlar büyük panik yaşadı. Olayın ardından hızla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren 19 otel çalışanını Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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